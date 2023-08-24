Edirne´de 64 kaçak göçmen yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamındaki önleyici kolluk devriyesi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmek için ormanda bekleyen Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 64 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-24 15:20:34