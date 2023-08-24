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        Edirne´de 64 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:21 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:22
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        Edirne´de 64 kaçak göçmen yakalandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamındaki önleyici kolluk devriyesi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmek için ormanda bekleyen Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 64 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-24 15:20:34

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