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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:25
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 4´ü PKK/KCK terör örgütü, 29´u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 14 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-24 15:24:13

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