Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 4´ü PKK/KCK terör örgütü, 29´u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 14 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-24 15:24:13