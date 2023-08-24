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        Edirne'de, devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:34 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:35
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        Edirne'de, devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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        Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, kavşakta devrilerek yol kenarındaki ağaçlığa düşen TIR'ın sürücüsü Romanya uyruklu Tiving İon (57), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan Tiving İon yönetimindeki AG 13 JLD plakalı Romanya'dan gelen TIR, kavşağa geldiği sırada yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda ağaçlığa devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran sürücü Tiving İon'a dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından hayata döndürülen sürücü İon, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

        2023-08-24 21:33:03

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