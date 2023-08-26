Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün de bulunduğu 6 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Z.Ç., A.Ç., M.M., E.K. ve H.T.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-26 10:44:55