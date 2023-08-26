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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:40 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:41
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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
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        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ekrem Asker (41) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında KeşanEnez karayolunun 2´nci kilometresinde meydana geldi. Enez´den Keşan yönüne gitmekte Ekrem Asker yönetimindeki 34 EBA 70 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve yolun solundaki un fabrikasına dönüş yapmak isteyen Sevinç Ç.'nin (41) kullandığı 22 ACV 094 plakalı otomobile çarptı. Başında kask takılı olan motosiklet sürücüsü Ekrem Asker, yaklaşık 20 metre fırlayarak düştü. Kazada sürücüler ile otomobildeki Ece Ç. (13) ve Şenay K. (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekrem Asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Sevinç Ç. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

        Otomobil ile önden giden ve mola verecekleri yerde beklemeye başlayan Ekrem Asker'in eşi ise mola yerinde buluşamamaları nedeniyle geri döndü. Bu sırada kazayı gören Ekrem Asker'in eşi, hastanede acı haberi aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-08-26 19:39:47

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