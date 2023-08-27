Kur'an'a yapılan saldırılar, Edirne´de protesto edildi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Edirne şubesi tarafından, son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kur'an-ı Kerime'e yapılan saldırılar, protesto edildi.

AGD Edirne Şubesince, Avrupa'nın farklı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar protesto edildi. 'Kur'an'a Sarıl Kur'an'la Yaşa' adı altında Selimiye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikten önce Kur'an'dan ayetler okundu. Ardından AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş basın açıklamasını okudu. İriş, kutsal kitaba yönelik yapılanların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hiçbir akıllı insan, böylesine çirkin bir davranışı makul görmez. Aklı başında hiçbir yönetim böylesine müessif bir olaya müsamaha göstermez. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi vermez. Bilakis özgürlük, herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Bundan dolayı, inancımıza ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırıların karşısında yer almak, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir" dedi.

Verilecek en güzel cevabın İslam'ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmek olduğunu söyleyen İriş, "Çok iyi biliyoruz ki İslam´a ve Kuran´ a yönelik saldırılara karşı verilmesi gereken en güzel cevap; yüce dinimiz İslam´ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmektir. Bunun için de Kur´an´ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla, bütün insanlığa ulaştırmak için, daha çok gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Etkinlik, İriş'in konuşmasının ardından sona erdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-08-27 14:31:10