Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi´nde hava sıcaklığının yarından başlayarak, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği, sıcaklıkların 1 Eylül 2023 Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesinin beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların, İstanbul'da 3234, Edirne'de 3137, Kırklareli'de 3236, Tekirdağ'da 3032, Kocaeli'de 34-37 ve Sakarya'da 33-37 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-28 18:13:07