Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kumar oynarken polis tarafından yakalanan 10 kişiye toplam 40 bin 550 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Yolu Bulvarı üzerinde bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce adrese düzenlenen baskında 10 kişi kumar oynarken yakalandı. İşletmede yapılana aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 825 lira, okey taşları, iskambil kağıtları ile mutfak dolabı içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Kumar oynayan 10 kişiye toplam 40 bin 550 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi U.K. hakkında `kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak´ suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-08-29 10:39:01

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tunca Nehri yatağında temizlik çalışması başlatıldı
        Tunca Nehri yatağında temizlik çalışması başlatıldı