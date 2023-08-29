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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:06
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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.A. ve M.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekipleri teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-29 12:05:37

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