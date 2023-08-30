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        Amatör balıkçılardan, 100 tekneyle '30 Ağustos Zafer Bayramı' turu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:54 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:55
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        Amatör balıkçılardan, 100 tekneyle '30 Ağustos Zafer Bayramı' turu
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        Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, amatör balıkçılar tarafından oluşturulan yaklaşık 100 teknelik konvoyla '30 Ağustos Zafer Seyri' etkinliği yapıldı. 

        Enez ilçesinde, Enez Amatör Denizciler ve Balıkçılar Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, her yıl geleneksel hale gelen '30 Ağustos Zafer Seyri' etkinliği düzenlendi. Enez Belediyesi'nin de destek verdiği etkinliğe bu yıl rekor olarak nitelendirilen katılımla, yaklaşık 100 tekne katıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen tekneler, Enez sahili boyunca 7 kilometre yol alarak  büyük zaferi kutladı. Teknelerin sahilden geçiş anında ise kıyıdaki vatandaşlar da ellerinde bayraklarla alkışlarla eşlik etti.

        'KATILIM HER YIL ARTIYOR'

        Enez Amatör Denizciler ve Balıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ergin, etkinliğe katılımın her yıl arttığını belirtti. Ergin, "Her yıl düzenliyoruz bu etkinliği ve her yıl da katılım artıyor. Sahildeki insanlar da bunu çok istiyor. Maalesef ben her zaman teknede olduğum için karadan seyredemiyorum. Herkes çok memnun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu şekilde kutluyoruz biz amatör denizciler olarak. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'HERKES GÖNÜLLÜ OLARAK KATILIYOR'

        Etkinliğe katılan Leyla Köroğlu da, etkinlikte özellikle gençler ve çocukların çoğunlukta olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köroğlu, "Her yıl katılmaya çalışıyoruz bu etkinliğe. Buradaki tekne sahipleri, gönüllü olarak Cumhuriyet ruhuyla ve milli coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için hareket ettiler ve sağ olsunlar bizleri de teknelerine aldılar. Bunu çoğaltmamız lazım, bir gönül işi değil kurumlar ve belediyece desteklenerek kutlanılması taraftarıyım. Kıyı kesiminin katılımı çok yoğundu. Onların da gönülleri bizimleydi. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu coşkunun içinde görmek bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

        Etkinlik için İstanbul'dan gelen Canan Yıldız, "Biz İstanbul'dan özellikle bunun için geldik. Bu sene özellikle 1 hafta önceden yerimizi ayırttık. Atmosfer çok güzeldi. Geçen seneki gibi aynen o coşkuyla kutlandı. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

        Eşi ve küçük kızıyla etkinliğe katılan Özlem Yıldırım ise, "Kızımızla birlikte bu yıl ilk kez katıldık. Onun da bu kadar küçük yaşta böyle bir etkinliği görmesi bizi çok mutlu etti. Bütün bu güzel etkinliği burada yaşamak çok güzel bir duyguydu" şeklinde konuştu.(DHA)  DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

        2023-08-30 19:54:00

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