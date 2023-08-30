Edirne ve Tekirdağ'da '30 Ağustos' coşkusu

Olgay GÜLERAbdullah YALÇIN/ EDİRNETEKİRDAĞ, (DHA)EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, çok sayıda vatandaşın katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi tarafından Büyük Zaferin 101'inci yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında sloganlar da atılırken, Türk bayrağı ve Atatürk resmi taşındı. Marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken; İstiklal Marşı okundu.

'ATATÜRK'Ü GÖRMEK İSTİYORSANIZ EDİRNELİLERİN YÜREKLERİNE BAKIN'

Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, herkese Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı 'Nutuk' eserini, gençlere de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okumalarını önerdi. Gürkan, "Atatürk'ü görmek istiyorsanız Edirnelilerin yüreklerine bakın. O'nu asla silemeyeceksiniz. Bizi, kim olursa olsun asla Cumhuriyetin yolunda, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yolunda gitmekten alamadı, alamaz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" dedi.

Etkinlik, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi. Kentte ayrıca, Edirne Valiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda davetlileri Edirne Valisi Yunus Sezer karşıladı. Resepsiyona kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

TEKİRDAĞ'DA FENER ALAYI VE RESEPSİYON

Tekirdağ'da ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşü, kalabalığın Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanmasının ardından başladı. Bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na yürüyen kalabalığa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da eşlik etti. Uzunlar, büyük zaferin gururunu yaşadıklarını ve tüm kahramanları rahmetle andıklarını söyledi.

Tekirdağ Valiliğince de kentte Atatürk Kent Ormanı içerisinde bulunan Toplantı Salonu´nda resepsiyon verildi. Resepsiyona protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERAbdullah YALÇIN

2023-08-30 23:16:40