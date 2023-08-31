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        Edirne'de 33 terör şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:00 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:00
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        Edirne'de 33 terör şüphelisi yakalandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3´ü PKK/KCK terör örgütü, 30´u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-31 16:59:33

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