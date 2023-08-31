Edirne´de 53 kaçak göçmen yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Bulgaristan´a gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı´nca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmek isteyen Suriye, Fas, Irak, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-31 16:59:10