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        Edirne´de 53 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:00 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:01
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        Edirne´de 53 kaçak göçmen yakalandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Bulgaristan´a gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı´nca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmek isteyen Suriye, Fas, Irak, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-31 16:59:10

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