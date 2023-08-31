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        Edirne'de telefonla dolandırıcılığına 2 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:35
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        Edirne'de telefonla dolandırıcılığına 2 tutuklama
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        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, telefonla aradığı kişiyi dolandıran B.A. (25) ve N.A. (18), yakalanıp, tutuklandı.

        Merkeze bağlı Yolageldi köyünde oturan bir kişi, kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldı. Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin B.A. ve N.A. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 14 bin TL, 1 altın bilezik, 1 altın gerdanlık, 1 altın yüzük, 1 altın bileklik, 1 çift altın küpe, 1 altın küpe, 14 uyuşturucu hap ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve N.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-31 17:33:08

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