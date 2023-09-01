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        35 yıldır tarım arazisinin sulandığı gölet, kuruma noktasına geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:04
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        35 yıldır tarım arazisinin sulandığı gölet, kuruma noktasına geldi
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        Umut IŞIK/ EDİRNE,(DHA)EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde 35 yıl önce kurulan ve 3 köyün sulu tarım yaptığı gölet, kuruma noktasına geldi. Sulama Kooperatif Başkanı Erdoğan Uzun, "Üreticinin mahsulleri susuz kaldı. Susuzluk nedeniyle üründe ciddi verim kaybı yaşadık" dedi.

        Kuraklık ve aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de; baraj ve göletlerdeki sular her geçen azalıyor, bazıları da kuruma noktasına geliyor. Süloğlu ilçesi Keramettin köyünde 35 yıl önce kurulan, 3 köyün 6 bin dekar alanda sulu tarım yapmasını sağlayan 218 bin metreküp kapasiteli gölet, kuruma noktasına geldi; ayçiçeği, yonca ve mısırda verim düştü. Kuruyan göletteki kaplumbağaların çatlayan topraklar üzerinde kaldıkları da görüldü.

        '35 YILDIR BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİK'

        Keramettin köyü muhtarı ve Sulama Kooperatif Başkanı Erdoğan Uzun, "En son 2010 yılında bu kadar kuraklık yaşadık. Ancak gölet içerisindeki baca, ilk defa dışarıya çıktı. Yanına gidilebilecek kadar su seviyesi azalmamıştı. Böyle bir kuraklık olmamıştı. Üreticilerimiz, bu kadar mağdur olmamıştı. Bu gölet, kurulalı 35 yıl oldu. 35 yıldan beri bu kadar kuraklık görmedik. Üreticinin mahsulleri susuz kaldı. Susuzluk nedeniyle üründe ciddi verim kaybı yaşadık. Göletten mısır, ayçiçeği, yonca gibi ürünlerin sulaması yapılıyor. Kuraklık nedeniyle sular çekildi ve sulama yapılamıyor. Mısırda sulama yapamadığımız için ürün kaybı yaşıyoruz. Geçen yıl mısırlarda 2 ton yakın verim alındı. Bu sene 1 ton ancak alırız, yüzde 50 verim kaybı var" dedi.

        Üreticilerden Tuncay Özcan ise "Çok kurak bir yıl geçirdik. Göletimiz bitti, yağışlar da olmadı. Zaten kış kurağı vardı. Barajlarda su olmadığı için sulama da yapamadık. Mahsullerimiz kurudu. Verim, geçen seneye göre yüzde 50 düşecek" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Umut IŞIK

        2023-09-01 11:02:27

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