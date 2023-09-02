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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:43
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.A. ve M.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.A. ve M.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-09-02 09:42:41

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