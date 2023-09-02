Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.A. ve M.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.A. ve M.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-09-02 09:42:41