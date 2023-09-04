Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kırklareli'nin doğusunda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla bölge genelinde yarın, akşam saatlerine kadar kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışın, Kırklareli genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-09-04 11:27:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirneli öğrencilerin "Robokod" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
        Edirneli öğrencilerin "Robokod" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
        Trakya'da okullarda uyum eğitimi başladı
        Trakya'da okullarda uyum eğitimi başladı
        Edirne Valisi Sezer, Türkiye-Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Türkiye-Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş