Türkiye'nin başpehlivanlarından federasyona ortak tepki: Radikal değişiklikler üzdü

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kispet bağlayan başpehlivanlar, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak açıklamayla, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından yağlı güreşte kendilerine danışılmadan yapılan değişikliklere tepki gösterdi. Lig sistemi getirilip, önümüzdeki yıldan itibaren altın puan uygulamasının kaldırıldığı sistemle ilgili yapılan açıklamada, "Türk güreşini direkt ilgilendiren meseleler ile alakalı alınan radikal kararlarda, yağlı güreşin baş aktörleri, emektarları başpehlivanların düşünceleri, tavsiyeleri, görüşleri hiç dinlenmeden yapılan radikal değişiklikler, bizleri üzmüştür, kırmıştır" denildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere, düzenlenen yağlı güreşlerde de boy gösteren Türkiye'nin yakından tanıdığı başpehlivanlar, bu yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca ilk kez başlatılan yağlı güreş ligi, altın puanın kaldırılması ve benzeri konularda, görüşleri alınmadığı gerekçesiyle basın açıklaması yayımladı. Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Cengizhan Şimşek, Abdullah Güngör, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek gibi isimlerin de sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, federasyona çağrı yapılıp fikir ve önerilerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

"BİZLER İNSANIZ, MAKİNE DEĞİLİZ"

Yağlı güreşin zorluğunu güreşseverlerin de iyi bildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bin yıldır Anadolu topraklarında sevilerek icra edilen Ata sporumuz güreşimizin, ecdadımızdan emanet kültür mirasımızın bugünkü temsilcileriyiz. 9-10 yaşlarında çıktığımız er meydanına 'bir gün başpehlivan olacağım' umudu ile güreşe başladık. Bizler tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız. Güreşimizin baş aktörleri başpehlivanlar olarak, ata sporumuzun daha iyi şartlarda kalitesini yükselterek, bu sporu yapacak gençlerimize rol model olacak bir yapının tesis edilmesi gerekliliğine inanmaktayız. Açık havada olumsuz hava ve zemin şartları altında yağ sürerek, uzun süreler neticesinde rakibimiz ile yaptığımız mücadelelerin müthiş efor gerektirdiği bir gerçektir. Bizler insanız, makine değiliz. Bu sporun zorluğunu bizzat senelerdir göğüsleyen pehlivanlarımız ve aziz güreş seyircimiz de iyi bilirler" denildi.

"GÜREŞİN BAŞ AKTÖRLERİNİN DÜŞÜNCELERİ DİNLENMEDİ"

Sürdürülebilir bir sistem çağrısının yapıldığı açıklamada, "Bu sporu yapan minikten, başpehlivanlık boyuna kadar direkt olarak bizleri, Türk güreşini ilgilendiren konular hakkında geleceğimizi ilgilendiren, sporcularımızın sağlığını, ekonomik kazanımlarını, geleceklerini, yaptığımız sporun sevk ve idaresinde insanı ön plana alan yağlı güreşimizin tüm paydaşları tarafından anlaşılabilir bir irade ile sürdürülebilir bir sistemin olmasını arzu etmekteyiz. Lakin biz pehlivanları, Türk güreşini direkt ilgilendiren meseleler ile alakalı alınan radikal kararlarda, yağlı güreşin baş aktörleri, emektarları başpehlivanların düşünceleri, tavsiyeleri, görüşleri hiç dinlenmeden yapılan radikal değişiklikler, bizleri üzmüştür, kırmıştır. Tüm bu ve benzeri konular ile alakalı olarak 2023 yılı Kırkpınar'da saha içerisinde yapacağımız ortak basın açıklaması, yeni kurulan federasyonumuz ile yapılan görüşmeler neticesinde iptal edilmiştir. Seyircimiz ve güreşimizin zarar görmemesi için istişare yoluna gidilmesi kararlaştırılmıştı ancak geldiğimiz noktada istek ve temennilerimizin dikkate alınmadığını gördük. Sıkıntılarımızın tekrar gözden geçirilmesini, istişare ile ortak makul bir zeminde anlaşarak güreşimizin geleceğine dair kalıcı bir yapının olmasını arzu etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

FEDERASYONA 'İŞBİRLİĞİ' ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'e de 'işbirliği' çağrısı yapılırken, "Cumartesi günü Balıkesir'de yapılan Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerimizde istemeden de olsa artık mecbur kaldığımız için bir süre sessiz tepkimizi kura çekmeyerek, saha dışına çıkarak, protesto ederek dile getirdik. Bu sebepten dolayı aziz seyircimizin, tüm yağlı güreş paydaşlarımızın bizleri anlamasını, tepkilerimizin amacını bilmeden, içeriğini bilmeden yapılan yorumların da haksız ve yersiz olduğu düşünmekteyiz. Yeni kurulan Türkiye geleneksel güreşler federasyonumuz ve başkanımız sayın İbrahim Türkiş'in bu ve benzeri Türk yağlı güreşimizin geleceğini, bizleri ilgilendiren konular ile alakalı karşılıklı istişarelerin yapılarak uygun, makul, kalıcı bir yapının kurulmasını, tüm Türk yağlı güreşimiz ve sporcularımız olarak bizlerin düşünce fikir ve önerilerimizin dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz" denildi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-09-04 15:18:49