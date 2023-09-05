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        Vali Sezer: Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum

        EDİRNEValisiYunus Sezer, sahil köylerinde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatı verdi. Sezer, "Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum. Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. Terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:50
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        Vali Sezer: Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaret bulunarak, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Sezer, beraberinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte ilk olarak Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz´ı makamında ziyaret etti. Vali Sezer, Kaymakam Yılmaz´dan ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, buradaki ziyaretin ardından yapımı süren Kent Meydanı'nda incelemede bulundu. Vatandaş ve esnafla sohbet eden Sezer, daha sonra Keşan Belediyesi´ni ziyaret ederek belediye çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı. Sezer, programının devamında Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

        Toplantıda söz alan Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yazlıkçıların sahil köylerinden memleketlerine dönmesiyle birlikte köpek sayısında artış olduğunu söyledi.

        `BELEDİYE VE KOLLUK KUVVETLERİMİZ ÇALIŞMA YAPACAK´

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