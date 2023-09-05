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        Saros Körfezi'nde sürüklenen 2 çocuk ve yardıma giden cankurtaranı Sahil Güvenlik kurtardı

        EDİRNE'nin Enezilçesinde, SarosKörfezi'nde lastik botla sürüklenen 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuk ile kanoyla yardıma giden cankurtaran, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:57
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        Saros Körfezi'nde sürüklenen 2 çocuk ve yardıma giden cankurtaranı Sahil Güvenlik kurtardı
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        Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde tatil yapan Bulgaristan uyruklu ailenin 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğu, Vakıf mevkisinden lastik botla denize açıldı. Dalgalı denizde çocukların sahile dönememesi üzerine, tesisin cankurtaranı Mustafa Yüksel de kano ile yardıma gitti. Kuvvetli rüzgarla birlikte 2 çocuk ve Yüksel'in açığa doğru sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verildi. 

        HEPSİ KURTARILDI

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