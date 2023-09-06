Vali Sezer: Selimiye'deki restorasyon 2024'te tamamlanacak

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği caminin bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulurken, Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. Sezer, tarihi camide 2025 yılı olarak hedeflenen restorasyon bitiminin, tahmin edilenden önce sonlanacağını söyledi.

'SELİMİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ AŞAMALAR KAT EDİLDİ'

Vali Sezer, Selimiye Camisi'nin iç kısmında kalem işlemeleri ve diğer çalışmaların hızla sürdüğünü, 4 minarenin 3'ünün ise restorasyonunun tamamlandığını kaydetti. Emlniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'ndeki kahvatıda gazetecilerle bir araya gelen Sezer, "Selimiye Camisi'nde çalışmalarda çok önemli aşamalar kat edilmiş durumda. Hemen hemen 3 minaresi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, bir minaresi ile ilgili çok az bir çalışma yapılacağı için o da sona bırakılmış. Yine içeride de kalem işleri başta olmak üzere diğer bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BÜYÜK ORANDA TAMAMLANACAK'

Tarihi camide restorasyonun gelecek yıl büyük oranda tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Selimiye önümüzdeki yıl büyük oranda tamamlanacak. 2025 hedefi konulmuş ama oradaki işin yüklenicisi çok hızlı çalışıyor ve daha önce de çok önemli restorasyon projelerine imza atmış bir yüklenici. Dolayısıyla burada da bilim kuruluyla beraber ortak istişare ile çok hızlı bir şekilde çalışıldığını takip ediyoruz. İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek" diye konuştu.