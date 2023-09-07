Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de tarlaya giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        EDİRNE'ninKeşanilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya girip takla atan atan otomobilin sürücüsü Kemal Avcı (47) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de tarlaya giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, öğle saatlerinde Keşanİpsala karayolu üzerindeki Yeniceçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. İpsala´dan, Keşan yönüne gitmekte olan Kemal Avcı yönetimindeki 22 PF 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına girerek, takla attı. Kazada, sürücü Avcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nedret Demirci (41) ve Mustafa Ilıkçiman (41), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kemal Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Avcı´nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 41 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 41 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüy...