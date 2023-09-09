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        4 gündür haber alınamayan öğretim görevlisi her yerde aranıyor

        EDİRNE´ninKeşanilçesinde çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan öğretim görevlisi Gökcan Tazeler (37) cep telefonundan en son sinyal alınan Radyolink Yolu mevkisinde aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:14
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        4 gündür haber alınamayan öğretim görevlisi her yerde aranıyor
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        Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu´nda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler´den, çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle´deki Zirve Konutları´danki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve gönüllü ekipler, bugün Gökcan Tazeler´in cep telefonundan en son sinyalin alındığı Radyolink Yolu mevkisinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bölgede koridor oluşturup, 3´erli gruplar halinde tarama yaparak, kayıp Tazeler´i bulmaya çalıştı. Arama çalışmalarına Gökcan Tazeler´in eşi Damla Suna Tazeler de katıldı. Ancak şu ana kadar çalışmalarda, herhangi bir sonuç alınamadı.

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