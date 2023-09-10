Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'

        EDİRNE´ninKeşanilçesinde çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan öğretim görevlisi Gökcan Tazeler (37), Çanakkale´nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Tazaler, "Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp, yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu´nda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler´den, çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle´deki Zirve Konutları´danki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı ancak hiçbir ize rastlanmadı. Tazaler, kaybolduktan 5 gün sonra Keşan´a 34 kilometre uzaklıktaki Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Tazeler´in akrabaları köye gidip Gökcan Tazeler´le görüşerek, kendisini evine getirdi.

        'SAĞLIK DURUMUM İYİ'

        Sağlık durumu iyi olan Gökcan Tazeler, "Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp, yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı

        Benzer Haberler

        Anız ateşinden duman kaplayan TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı
        Anız ateşinden duman kaplayan TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı
        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 k...
        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 k...
        Edirne'de geliştirilen ayçiçeği çeşitleri hastalıklardan daha az etkilendi
        Edirne'de geliştirilen ayçiçeği çeşitleri hastalıklardan daha az etkilendi
        Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
        Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
        Edirne'de 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacak
        Edirne'de 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa