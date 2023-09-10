Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Anız yangını dumanının kapladığı TEM'de zircirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı(2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anız yangını dumanının kapladığı TEM'de zircirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı(2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİSEZER:1 ÖLÜ, 36 YARALI VAR

        Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM oyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu. Öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası olduğunu belirten Sezer, "Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametindeki şeridin yanında bir tarla yangını var. Oradan dolayı ya da dikkatsizlikten, onun da etkisi olmuş olabilir, bunların hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Karşı şeritte de seyir halindeyken olmuş olabilir diye arkadaşların yorumu var. 12 tane araç karışmış durumda. Maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var, Allah rahmet eylesin. Yine 36 tane de hafif yaralı olan ve bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu ağır gözüküyor, arkadaşlar müdahale ettiler, inşallah hayati bir tehlikesi kalmaz ve o da bir an önce sağlığına kavuşur diye ümit ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımız, hem emniyet, hem jandarma, hem sağlık birimlerimiz hepsi buradalar. Gerekli tedbirleri almış durumdalar. Şu anda da birazdan yolun açılması ilgili olarak da çalışmalara başlanacak. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edilmiş durumda" dedi

        'GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK ŞEKİLDEYDİ'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

        Benzer Haberler

        Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
        Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
        Anız ateşinden duman kaplayan TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı
        Anız ateşinden duman kaplayan TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı
        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 k...
        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 k...
        Edirne'de geliştirilen ayçiçeği çeşitleri hastalıklardan daha az etkilendi
        Edirne'de geliştirilen ayçiçeği çeşitleri hastalıklardan daha az etkilendi
        Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
        Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
        Edirne'de 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacak
        Edirne'de 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacak