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        Anız yangını dumanının kapladığı TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:07
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        Anız yangını dumanının kapladığı TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı (3)
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        ÖLÜSAYISI2'YE YÜKSELDİ

        Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM oyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Edirne İl Sağlık Müdürü  Mustafa İshak Yıldırım, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır 1 yaralının da hayatını kaybettiğini, kaza ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri Edirne ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.

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