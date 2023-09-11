Tekirdağ'da, okul ve otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
TEKİRDAĞ´daokuldanbilgisayar, 2 otomobilden cep telefonu ile teyp çalan B.S. (39), tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde, Cumhuriyet İlkokulu'nda bilgisayar ve kablolar çalındı. Okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin okulun bilgisayarı dışında aynı mahallede 2 otomobilden cep telefonu ve teyp de çaldığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelerek, aracın kapısını açıp çaldıklarıyla kaçtığı yer aldı.
20 DOSYADAN SUÇ KAYDI ÇIKTI