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        Tekirdağ'da, okul ve otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ´daokuldanbilgisayar, 2 otomobilden cep telefonu ile teyp çalan B.S. (39), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:21
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        Tekirdağ'da, okul ve otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde, Cumhuriyet İlkokulu'nda bilgisayar ve kablolar çalındı. Okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin okulun bilgisayarı dışında aynı mahallede 2 otomobilden cep telefonu ve teyp de çaldığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelerek, aracın kapısını açıp çaldıklarıyla kaçtığı yer aldı.

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