Takside, çantalarında 6 kilo esrar çıkan yolcu tutuklandı
EDİRNE´ninHavsailçesinde jandarma ekiplerince durdurulan taksideki yolcu F.F.´ye ait 2 çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.F., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Giriş: 12.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:55
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde H.K.D. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Araçta narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada takside yolcu olarak bulunan F.F.´ye ait siyah renkli 2 spor çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. F.F., gözaltına alındı.