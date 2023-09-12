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        Takside, çantalarında 6 kilo esrar çıkan yolcu tutuklandı

        EDİRNE´ninHavsailçesinde jandarma ekiplerince durdurulan taksideki yolcu F.F.´ye ait 2 çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.F., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:55
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        Takside, çantalarında 6 kilo esrar çıkan yolcu tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde H.K.D. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Araçta narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada takside yolcu olarak bulunan F.F.´ye ait siyah renkli 2 spor çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. F.F., gözaltına alındı.

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