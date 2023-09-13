Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu bitti, Bulgarlar Edirne'ye akın etti AVRUPA'nınçeşitliülkelerinden gelip, yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluğun sona ermesiyle birlikte Bulgar turistler, günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, gelen Bulgarların hem kent, hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini ana vatanlarında geçirmek için gelen gurbetçilerin neredeyse tamamı tatillerini tamamlamasının ardından yaşadıkları ülkelere döndü. Gurbetçilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte başta Bulgaristan'a açılan Kapıkule olmak üzere Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan Pazarkule ile İpsala sınır kapılarında haziran ayından bu yana oluşan yoğunluk sona erdi. Bu yoğunluk nedeniyle haziran ayından beri gelişleri azalan Bulgar ve Yunan turistler de kente yeniden akın etmeye başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne'ye günübirlik alışveriş için hafta sonundan beri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 32 bin 412 Bulgaristan uyruklu giriş yaptı. Yetkililer, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı ile birlikte ülkeye alışveriş için gelenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğu belirtti.

'CİDDİ ANLAMDA ALIŞVERİŞE GELMEYE BAŞLADILAR'

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Gurbetçi sezonunun sonu geldiğinden dolayı ciddi anlamda Bulgar vatandaşı artık Edirne'ye alışverişe gelmeye başladı. Bunların gelişi Edirne ekonomisine fayda sağladığı gibi memleket ekonomisine de katkıları var. Burada, esnaf yapılması gereken zamları yansıtacak ama fırsatçılık yapmaması lazım. Bunun kıymetini bilmesi lazım. Yarın öbür gün başka şehre gittikleri zaman 'Neden böyle oldu?' diye kendi aramızda çok tartışırız ama fayda sağlamaz" dedi.

`DVİZ KURUNUN FARKI VAR´

Komşu ülke turistlerinin kentte iğneden ipliğe her şeyi satın aldığını belirten Cingöz, "Özellikle Edirne'deki tatlı tüketiminin yüzde 80'ini Bulgarlar alıp götürüyor. Bunun yanında kozmetik ürünlerinin çoğunu onlar alıyorlar. Her şeyi alıyorlar, almadıkları bir şey yok. Bunun yanında geldikleri zaman günlük 10001500 leva bandında harcıyorlar. Elimde istatistiki bir bilgi yok ama duyduğumuz bu. Burada döviz kurunun da farkı var. Esas ana geliş nedenlerinden birisi de bu. Biliyorsunuz, daha önce biz oraya gidip alışveriş yapıyorduk" diye konuştu.

'ESNAF FİYATLARI ŞİŞİRMEMELİ'

Bulgar ve Yunan turistin halen ilk tercihinin Edirne'den yana olduğunu kaydeden Cingöz, "2020 yılında biz bir komisyon kurmuştuk. Bu komisyon gidip Çorlu, Lüleburgaz'da araştırma yapacaktı, müşteri oraya mı kaydı diye. Fakat pandemi araya girdi, sokağa çıkma yasakları oldu, komisyon araştırma yapamadı. Bizim orada arkadaşlarımız var, kendilerine soruyorum, tek tük geldiğini ama bizim gibi olmadığını belirtiyorlar. Dolayısıyla Edirne, Bulgar müşterisini kaybetmedi, kaybetmemeli de. Bunun için esnafa büyük iş düşüyor. Makul davranmaları lazım, fiyatlarda özellikle. Fiyatları çok fazla şişirmemeliler" ifadelerini kullandı.

'EN HAREKETLİ SEZONUMUZ BAŞLADI'

Edirne'de tatlıcı dükkanı işleten Berat Kaplan, özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin yoğunlaşmasıyla işlerinin iyileştiğini söyledi. Kaplan, "İşlerimiz iyi, gurbetçiler gitti, sınır kapılarında yoğunluk azaldı, Yunan ve Bulgar müşterilerimiz gelmeye başladı. Onlar da olmadı mı, işlerimiz olmuyor. Bizim müşterimizin yüzde 70-80'ini Bulgar ve Yunan müşteriler oluşturuyor diyebilirim. Bulgarlar özellikle baklava çok alıyor, Yunan müşteriler de yufka ağırlıklı alıyorlar. En hareketli sezonumuz başladı diyebiliriz" dedi.

Pastacı esnafı Sevgi Seyrek de önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha artmasını beklediklerini kaydetti. Seyrek, "Gurbetçilerin dönüşlerinin bitmesi ve sınır kapılarındaki yoğunluğun azalmasıyla Bulgar ve Yunan müşterilerimiz tekrar yoğunlaşmaya başladı. Baklava ve kuru pasta alıp, kahvemizi içmeden gitmiyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah daha yoğun şekilde gelecekler diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

'SINIR KAPISI ŞU ANDA DAHA SAKİN'