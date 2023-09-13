Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu bitti, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

        AVRUPA'nınçeşitliülkelerinden gelip, yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluğun sona ermesiyle birlikte Bulgar turistler, günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, gelen Bulgarların hem kent, hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu bitti, Bulgarlar Edirne'ye akın etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini ana vatanlarında geçirmek için gelen gurbetçilerin neredeyse tamamı tatillerini tamamlamasının ardından yaşadıkları ülkelere döndü. Gurbetçilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte başta Bulgaristan'a açılan Kapıkule olmak üzere Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan Pazarkule ile İpsala sınır kapılarında haziran ayından bu yana oluşan yoğunluk sona erdi. Bu yoğunluk nedeniyle haziran ayından beri gelişleri azalan Bulgar ve Yunan turistler de kente yeniden akın etmeye başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne'ye günübirlik alışveriş için hafta sonundan beri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 32 bin 412 Bulgaristan uyruklu giriş yaptı. Yetkililer, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı ile birlikte ülkeye alışveriş için gelenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğu belirtti.

        'CİDDİ ANLAMDA ALIŞVERİŞE GELMEYE BAŞLADILAR'

        Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Gurbetçi sezonunun sonu geldiğinden dolayı ciddi anlamda Bulgar vatandaşı artık Edirne'ye alışverişe gelmeye başladı. Bunların gelişi Edirne ekonomisine fayda sağladığı gibi memleket ekonomisine de katkıları var. Burada, esnaf yapılması gereken zamları yansıtacak ama fırsatçılık yapmaması lazım. Bunun kıymetini bilmesi lazım. Yarın öbür gün başka şehre gittikleri zaman 'Neden böyle oldu?' diye kendi aramızda çok tartışırız ama fayda sağlamaz" dedi.

        `DVİZ KURUNUN FARKI VAR´

        Komşu ülke turistlerinin kentte iğneden ipliğe her şeyi satın aldığını belirten Cingöz, "Özellikle Edirne'deki tatlı tüketiminin yüzde 80'ini Bulgarlar alıp götürüyor. Bunun yanında kozmetik ürünlerinin çoğunu onlar alıyorlar. Her şeyi alıyorlar, almadıkları bir şey yok. Bunun yanında geldikleri zaman günlük 10001500 leva bandında harcıyorlar. Elimde istatistiki bir bilgi yok ama duyduğumuz bu. Burada döviz kurunun da farkı var. Esas ana geliş nedenlerinden birisi de bu. Biliyorsunuz, daha önce biz oraya gidip alışveriş yapıyorduk" diye konuştu.

        'ESNAF FİYATLARI ŞİŞİRMEMELİ'

        Bulgar ve Yunan turistin halen ilk tercihinin Edirne'den yana olduğunu kaydeden Cingöz, "2020 yılında biz bir komisyon kurmuştuk. Bu komisyon gidip Çorlu, Lüleburgaz'da araştırma yapacaktı, müşteri oraya mı kaydı diye. Fakat pandemi araya girdi, sokağa çıkma yasakları oldu, komisyon araştırma yapamadı. Bizim orada arkadaşlarımız var, kendilerine soruyorum, tek tük geldiğini ama bizim gibi olmadığını belirtiyorlar. Dolayısıyla Edirne, Bulgar müşterisini kaybetmedi, kaybetmemeli de. Bunun için esnafa büyük iş düşüyor. Makul davranmaları lazım, fiyatlarda özellikle. Fiyatları çok fazla şişirmemeliler" ifadelerini kullandı.

        'EN HAREKETLİ SEZONUMUZ BAŞLADI'

        Edirne'de tatlıcı dükkanı işleten Berat Kaplan, özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin yoğunlaşmasıyla işlerinin iyileştiğini söyledi. Kaplan, "İşlerimiz iyi, gurbetçiler gitti, sınır kapılarında yoğunluk azaldı, Yunan ve Bulgar müşterilerimiz gelmeye başladı. Onlar da olmadı mı, işlerimiz olmuyor. Bizim müşterimizin yüzde 70-80'ini Bulgar ve Yunan müşteriler oluşturuyor diyebilirim. Bulgarlar özellikle baklava çok alıyor, Yunan müşteriler de yufka ağırlıklı alıyorlar. En hareketli sezonumuz başladı diyebiliriz" dedi.

        Pastacı esnafı Sevgi Seyrek de önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha artmasını beklediklerini kaydetti. Seyrek, "Gurbetçilerin dönüşlerinin bitmesi ve sınır kapılarındaki yoğunluğun azalmasıyla Bulgar ve Yunan müşterilerimiz tekrar yoğunlaşmaya başladı. Baklava ve kuru pasta alıp, kahvemizi içmeden gitmiyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah daha yoğun şekilde gelecekler diye ümit ediyoruz" diye konuştu.  

        'SINIR KAPISI ŞU ANDA DAHA SAKİN'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler

        Benzer Haberler

        Türk ve Bulgar yetkililer sınır güvenliği ve gümrük geçişleri için bir aray...
        Türk ve Bulgar yetkililer sınır güvenliği ve gümrük geçişleri için bir aray...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Edirne'de kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Takside, çantalarında 6 kilo esrar çıkan yolcu tutuklandı
        Takside, çantalarında 6 kilo esrar çıkan yolcu tutuklandı
        Edirne'de 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi
        Edirne'de 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa