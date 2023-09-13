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        Taksinin açılan kapısına çarpan muhabir, yaşam savaşını yitirdi

        EDİRNE'debisikletiylegiderken, şoförünün inmek için açtığı taksinin kapısına çarpan yerel bir gazetenin muhabiri Berk Söylemez (36), tedavi gördüğü hastanede, 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:15
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        Taksinin açılan kapısına çarpan muhabir, yaşam savaşını yitirdi
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        Kaza, 27 Ağustos´ta Fatih Mahallesi Tahsin Şıpka Caddesi´nde meydana geldi. Edirne Haber Gazetesi muhabiri Berk Söylemez, bisikletle giderken, taksi şoförünün inmek için açtığı kapıya çarptı. Yaralanan Söylemez, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Söylemez, buradan da ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Söylemez, yaklaşık 2 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Vefatı basın camiasında üzüntü yaratan Söylemez yarın, öğle namazının ardından kent merkezindeki Eski Cami'de kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

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