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        Bisikletle taksinin açılan kapısına çarpan gazeteci Söylemez, toprağa verildi

        EDİRNE'debisikletiylegiderken, şoförünün inmek için açtığı taksinin kapısına çarparak yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşam savaşını kaybeden gazeteci Berk Söylemez (38), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:45
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        Bisikletle taksinin açılan kapısına çarpan gazeteci Söylemez, toprağa verildi
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        Kaza, 27 Ağustos´ta Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi´nde meydana geldi. Edirne Haber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, TRT kameramanı Berk Söylemez, bisikletle giderken, taksi şoförünün inmek için açtığı kapıya çarptı. Yaralanan Söylemez, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Söylemez, ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, yoğun bakıma alınan Söylemez, 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Vefatı basın camiasında üzüntü yaratan Söylemez için bugün Edirne'de Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri, Söylemez'in akrabaları, dost ve sevenleriyle, gazeteci arkadaşları katıldı. Söylemez, öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

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