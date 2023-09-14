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        Edirne'de nalbur deposunda çıkan yangın tarlalara da sıçradı

        EDİRNE'ninKeşanilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu, etrafı çitlerle çevrili açık nalbur deposunda çıkan yangın, biçilmiş tarlalara da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:13 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:15
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        Edirne'de nalbur deposunda çıkan yangın tarlalara da sıçradı
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        Yangın, saat 16.15 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi´ndeki Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki nalbur deposunda çıktı. Depoda iddiaya göre, kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların tahta paletleri tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki biçilmiş tarlalara da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da olay yerine gelerek, çalışmaları yerinde takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.

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