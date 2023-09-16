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        Avrupa'ya açılan sınır kapılarında, son 5 yılın yolcu giriş-çıkış rekoru kırıldı

        TÜRKİYE'de,yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin büyük bölümü, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönerken, 2023 yılında Trakya'daki sınır kapılarından yapılan yolcu giriş ve çıkışları, son 5 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu yıl 22 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında Trakya'daki sınır kapılarından 646 bin 896 araçla Türkiye'ye 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, aynı dönemde 619 bin 499 araçla 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:00
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        Avrupa'ya açılan sınır kapılarında, son 5 yılın yolcu giriş-çıkış rekoru kırıldı
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        TÜRKİYE'de,yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin büyük bölümü, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönerken, 2023 yılında Trakya'daki sınır kapılarından yapılan yolcu giriş ve çıkışları, son 5 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu yıl 22 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında Trakya'daki sınır kapılarından 646 bin 896 araçla Türkiye'ye 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, aynı dönemde 619 bin 499 araçla 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıktı.

        Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin büyük bölümü, Türkiye'deki yaz tatillerini sonlandırıp dönüşlerini tamamladı. Gurbetçiler, haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte, Türkiye'ye giriş ve çıkışta Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarını kullandı. En çok tercih edilen sınır kapılarının başında ise Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı geldi. Sınır kapılarındaki yoğunluk Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün verilerine yansıdı. Buna göre, bu sene 22 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında, son 5 yılın en yoğun yolcu giriş ve çıkış rakamlarına ulaşıldı. Bu yıl 27 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye 646 bin 896 araçla 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, Türkiye'den 619 bin 499 araçla, 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıktı.

        'BİLET FİYATLARI YÜKSEK'

        Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Gazi Sarı, "İzmir'e, Alaçatı'ya, Çeşme'ye gittik, İstanbul'a gittik, düğünlerimiz vardı. 2-2,5 hafta gezdik, şimdi dönüş başladı. Haftaya işbaşı yapacağız. Bu yıl kara yoluyla gidiş ve gelişlerin çok oluşunu, uçak biletlerinin pahalılığına bağlıyorum. O yüzden çoğu insan arabayı tercih ediyor. Bunun yanında ben kendim de yolculuğu seviyorum, o nedenle kendi arabamla gelmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde hem ekonomik olarak daha ucuz, hem de hiçbir şeye bağlı olmuyoruz" dedi.

        'ÇOĞU KİŞİ UÇAK YERİNE ARABAYI KULLANIYOR'

        Ankara'dan gelip Almanya'ya dönen Cemal Çuhadar da "Tüm Türkiye'yi gezdim, şimdi geri dönüyorum. Kendi işim olduğu için bir sınırlamam yoktu tatil konusunda. Memleket çok güzeldi, gerçekten özlemişiz. Şimdi çıkmak zor geliyor ama mecburen gideceğiz. Bilet fiyatları biraz yüksek, o nedenle çoğu kişi uçak yerine arabalarıyla gelmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

        Tatilini geçirdiği Kocaeli'den gelip Almanya'ya dönen Cahit Yalçın da yoğun olmayan dönemde geliş ve dönüş yapmaya çalıştığını kaydederek, "3 ay burada geçirdik, tatilimiz bitti, artık dönüş yolculuğu başladı. Ben emekli olduğum için yoğun olmayan zamanda geliyorum. Geliş ve gidişlere dikkat ediyorum. Bütün Türkiye'yi gezdim, memleketim Muş'a gittim. Almanya'ya dönüyorum, bir dahaki yazı bekleyeceğiz. Bayağı enerji aldık, eş ve dostla özlem giderdik, hem maddi hem de manevi enerji topladık, denize girdik, insanlarla görüştük. Yedik, içtik, hasretimizi giderdik, şimdi Almanya'ya dönüş başladı" ifadelerini kullandı.

        SON 5 YILLIK YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ RAKAMLARI

        Son 5 yılda 27 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye´deki sınır kapılarından ülkeye giren ve çıkan yolcu sayıları şöyle:

        2019 yılında Türkiye'ye 517 bin 225 araçla 2 milyon 172 bin 306 yolcu giriş yaparken, 513 bin 177 araçla, 2 milyon 143 bin 281 yolcu çıkış yaptı.

        2020 yılında 174 bin 723 araçla 732 bin 946 yolcu giriş yaparken, 163 bin 079 araçla 710 bin 934 kişi çıkış yaptı.

        2021 yılında 437 bin 558 araçla 1 milyon 735 bin 448 yolcu girişi olurken, 409 bin araçla 1 milyon 690 bin 367 kişi çıktı.

        2022 yılında 592 bin 552 araçla 2 milyon 444 bin 824 kişi giriş yaptı, 570 bin 287 araçla 2 milyon 407 bin 243 kişi çıktı.

        2023 yılının aynı döneminde ise Türkiye'ye 646 bin 896 araçla 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, 619 bin 499 araçla, 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıkışı oldu.

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