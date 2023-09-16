Motosiklet festivalinde akrobasisi gösterisi ilgiyle izlendi

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Motosiklet Festivali´nde akrobasi gösterileri, ilgiyle izlendi.

Keşan 22 Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Motosiklet Festivali kapsamında yaklaşık 500 motosikletlinin katılımıyla konvoy oluşturuldu. Konvoy, şehir turu atarak Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez yolu üzerindeki alışveriş merkezine geldi. Festival kapsamında trafiğe kapalı alanda motosiklet akrobasisi gösterisi yapıldı. Festivale Tekirdağ´dan katılan motosiklet akrobasisi sporcusu Aydoğan Kaya, motosikletiyle yaptığı gösteriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Gösterileri izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

`ÜNLÜ OLMAK İÇİN CANINIZI RİSKE ATMAYIN´

Aydoğan Kaya, uzun yıllardır bu sporla uğraştığını belirterek, "Motosikletin 3 farklı hareketi oluyor. Ön lastiği kaldırma hareketimiz var. Motosikletin gücüyle kaldırıyoruz veya drift hareketiyle. Bunları kontrollü bir şekilde yapıyorum. Bu hareketleri türetiyoruz. Tabi bu sporun kontrolsüz bir şekilde trafikte yapılmasına karşıyız. Bazıları popüler olmak için trafikte yapıp, kendini sosyal medyadan ifşa ediyor. Buna karşıyız. Ünlü olmak için canınızı riske atmayın. Kimsenin görmesine gerek yok. Kaskınızı takın, giyinin ve bunu güvenli şekilde yapın" dedi.

`MUHTEŞEM BİR KATILIM VAR´

Keşan 22 Motosiklet Kulübü Onursal Başkanı Faruk Eker ise kulüp olarak bir ilke imza attıklarını ifade ederek, "İlk kez bir motosiklet festivali yapıyoruz. 6 ay önce kurulan bir kulübüz ama 6 aylık süre içerisinde muhteşem faaliyetler yapmaya başladık. Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen bugün bu festivalle bunu taçlandırmış olduk. Festival dün itibarıyla başladı. Muhteşem bir katılım var. Bin 275 kişinin katılımı oldu. Muhteşem bir konvoy oldu. Bu derece katılımın olması bizi mutlu etti. Umarım bunun devamı olur" diye konuştu.

Festival, bu akşam Mehmet Gemici Cennet Bahçesi´nde düzenlenecek yarışmalar ve konserin ardından sona erecek.