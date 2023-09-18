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        Edirne'de iki haftada 2 bin 715 kaçak göçmen yakalandı, 52 organizatör tutuklandı

        EDİRNE´dejandarma operasyonlarında son 2 haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 2 bin 715 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 81 organizatörden 52´si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:50
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        Edirne'de iki haftada 2 bin 715 kaçak göçmen yakalandı, 52 organizatör tutuklandı
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        EDİRNE´dejandarma operasyonlarında son 2 haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 2 bin 715 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 81 organizatörden 52´si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT ve asayiş timleri tarafından son 2 haftada ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda şüpheli 64 araç durduruldu. Araçlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 2 bin 715 kaçak göçmen yakalanırken, 81 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin cep telefonu ile üzerlerindeki ve organizatörlükten elde ettikleri değerlendirilen paralarla, kaçakçılık olayında kullandıkları 64 araca savcılık talimatıyla el konuldu.  Yediemin otoparkına çekilen araçların sahiplerine 260 bin 96 lira idari para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 81 organizatörden 52´si çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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