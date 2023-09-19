Yunanistan´a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE´de,yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE´de,yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.A., M.A., B.A., R.K. ve Y.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.Y., E.Ö., A.A. ve A.K.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.