'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı EDİRNE'depolisin durmaları yönündeki ihtarına uyulmayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen, yakalandı.

EDİRNE'depolisin durmaları yönündeki ihtarına uyulmayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen, yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri art arda seyreden iki otomobilin durumundan şüphelenip `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan iki araçtakilerin kaçması üzerine polis ekipleri takibe aldı. Otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çakırağa Camisi´nin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kaçtı.

Polisin takibe sonucu durdurulan diğer otomobilde ise 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler gözaltına alınırken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.