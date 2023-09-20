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        'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı

        EDİRNE'depolisin durmaları yönündeki ihtarına uyulmayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:50
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        'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı
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        EDİRNE'depolisin durmaları yönündeki ihtarına uyulmayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen, yakalandı.

        Olay, gece saatlerinde Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri art arda seyreden iki otomobilin durumundan şüphelenip `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan iki araçtakilerin kaçması üzerine polis ekipleri takibe aldı. Otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çakırağa Camisi´nin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kaçtı.

        Polisin takibe sonucu durdurulan diğer otomobilde ise 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler gözaltına alınırken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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