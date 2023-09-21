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        Edirne'de orman yangını

         EDİRNE'ninBulgaristan'asınır Vaysal köyü yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:45
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        Edirne'de orman yangını
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         EDİRNE'ninBulgaristan'asınır Vaysal köyü yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Vaysal köyündeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek isteyen kaçak göçmenlerin yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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