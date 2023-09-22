Yunanistan'a kaçmak isteyen 23 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'deson 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi, yakalandı.
Giriş: 22.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:30
EDİRNE'deson 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si DEAŞ, 2'si PKK/KCK, 19'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 23 şüphelinin yakalanıp, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.