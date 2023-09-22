Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçmak isteyen 23 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 23 terör şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deson 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si DEAŞ, 2'si PKK/KCK, 19'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 23 şüphelinin yakalanıp, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!

        Benzer Haberler

        Edirne'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de "kaçakçılık" denetimlerinde 2 akaryakıt istasyonunun faaliyeti du...
        Edirne'de "kaçakçılık" denetimlerinde 2 akaryakıt istasyonunun faaliyeti du...
        FLAŞ
        FLAŞ
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        FLAŞ
        FLAŞ