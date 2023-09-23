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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:30
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.Y., E.Ö., A.A. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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