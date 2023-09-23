Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de, Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı 

        EDİRNEBalkan Türkleri Federasyonu, Yunanistan'ın, Mora Yarımadası'nda 1821 yılında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamı anarak, bu ülkenin Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de, Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNEBalkan Türkleri Federasyonu, Yunanistan'ın, Mora Yarımadası'nda 1821 yılında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamı anarak, bu ülkenin Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

        Edirne Balkan Türkleri Federasyonu yönetimi ve üyeleri, 202 yıl önce Yunanistan'ın Mora yarımadasında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamı andı. Şükrüpaşa Mahallesi'nde toplanan grup, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne gidip, siyah çelenk bıraktı. Grup adına açıklama yapan Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanvekili Macit Mutlu, hayatını kaybeden Türkleri saygıyla andıklarını söyledi. Farklı etnik gruptan insanların yaşadığı Mora yarımadasında 1829 yılına kadar katliamlar yapıldığını söyleyen Mutlu, "Philiki Eterya örgütü ilk önce Mayıs 1821'de Atina şehrinde 2000 Türkü katletmiş, daha sonra 19 Ağustos 1821'de Nevarin şehrinde 3 bin Türkü katletmiş. 'Türklere ölüm' sloganlarıyla 23 Eylül 1821 Mora yarımadası Tripoliçe şehrinde savunmasız çocuk, kadın, hamile, yaşlı demeden, aralarında Yahudilerin de bulunduğu 40 bin Türk'ü hunharca, acımasızca önce işkenceyle katletmişlerdir. Tüm olup bitenler vahşete sessiz kalan 'medeni modern' Avrupa'nın gözü önünde bu soykırımı gerçekleştirmişlerdir. Bu katliamlar canlı bir Türk kalmayıncaya dek devam etmiştir" dedi.

        'KATLİAMIN BOYUTU DEĞİŞTİ'

        Mutlu, konuşmasının devamında, "Günümüze geldiğimizde, Yunanistan'ın yaptığı katliamlar boyut değiştirmiş; kültür, eğitim ve inanç katliamlarına dönüşmüştür. Yunanistan bozgunculuğuyla son zamanda öğrencileri hedef almış, Lozan Barış Antlaşması ile garanti altına alınan Türk azınlığa karşı tutumu her geçen gün sertleşmektedir. 1923 yılında Türk azınlığına ait 307 olan okul sayısı, bu yıl 9'u daha kapatılarak 93'e kadar kasıtlı bir biçimde düşürülmüştür. İskeçe Azınlık Lisesi'nde geçen yıl 700'ün üzerinde olan öğrenci sayısı ikili öğretime zorlandığı için bu yıl 583 öğrenciye kadar düşürülmüş, tekli öğretim yapılabilecekken öğrencileri Yunanistan devlet okullarına gitmeye zorlamak için yine ikili öğretime devam zorbalığına devam etmektedir. Hatta öğrenciler tütün deposundan bozma, sağlığa uygun olmayan bir binada eğitime zorlanmakta, yeni okul binası yapımı konusunda görevli olan Yunan Devleti, değil kendisi yapmak, bağışlarla yapılmasını dahi engellemektedir. Yapılan çalışmalar kültürel bir katliamdır" diye konuştu.

        'ATALARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ'

        Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası platformda güvence altına alınan Batı Trakya azınlık haklarının birer birer yok edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Mutlu, "Balkan Türkleri Federasyonu olarak Batı Trakya Türk azınlığın kendi haklarını savunduğu her faaliyetin destekçisi olduğumuzu burada ilan ediyoruz. Geçmişte Yunan eşkıyalarının, günümüzde Yunanistan yöneticilerinin yapmış olduğu bu katliamları lanetliyoruz. Hangi etnik gruba ve inanca dahil olursa olsun, zorbalıkla karşılaşmasını istemiyor, karşılaşanların da yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Balkanlarda yapılan tüm katliamlarda canını vermiş atalarımızı saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Yabancı turistler yüzde 20 daha fazla harcadı
        Yabancı turistler yüzde 20 daha fazla harcadı
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Keşan ilçesinde lokma dağıtıldı
        Keşan ilçesinde lokma dağıtıldı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı
        Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı
        Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa