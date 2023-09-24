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        Edirne'de 178 göçmen yakalandı, 87 organizatör tutuklandı

        EDİRNE'depolis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 178 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 169 organizatörden 87'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:00
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        Edirne'de 178 göçmen yakalandı, 87 organizatör tutuklandı
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        EDİRNE'depolis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 178 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 169 organizatörden 87'si tutuklandı.

        Edirne'de düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçişlerini önlemek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.  Güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda, düzensiz göçmen hareketliliği bitirilmesi noktasına getirildi. Kentin giriş ve çıkışları, göçmen hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde helikopter destekli operasyonlar yapıldı. Ekiplerin son bir günde yaptığı uygulamalarda Irak, Suriye, Fas, Libya, İran, Afganistan, Pakistan uyruklu 178 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Öte yandan son 1 ay içinde göçmenlerin kaçışlarına organizatörlük yaptığı belirlenen 169 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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