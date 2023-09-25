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        Edirne´de 415 litre sahte içki ele geçirildi

        EDİRNE´dejandarmanın bir evde yaptığı aramada 415 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.C.T. (74), 13 bin 304 lira idari para kesilerek adli makamlara sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:55
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        Edirne´de 415 litre sahte içki ele geçirildi
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        EDİRNE´dejandarmanın bir evde yaptığı aramada 415 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.C.T. (74), 13 bin 304 lira idari para kesilerek adli makamlara sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesinde S.C.T.´ye ait evde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada, şişelere basılmış halde 415 litre sahte içki, 1 mantarlama makinesi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 50 kurusıkı tabanca mermisi ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirdi. S.C.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.C.T. hakkında `5729 sayılı ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefet´ suçundan 5 bin 252 lira, `2521 sayılı kanuna muhalefet´ suçundan 8 bin 52 lira olmak üzere toplam 13 bin 304 lira idari para cezası uygulanarak, adli makamlara sevk edildi.

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