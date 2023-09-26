Edirne'de iki TIR çarpıştı: 1 ölü

EDİRNE'deKapıkule yolu üzerinde iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, gece saatlerinde Edirne-Kapıkule kara yolu üzerinde meydana geldi. Kapıkule´den Edirne istikametine giden Suat Baburcan (57) yönetimindeki S 620 IT Gürcistan plakalı TIR, önünde seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 33 AHT 558 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Baburcan, TIR'ın sürücü koltuğunda sıkıştı. Diğer TIR'ın sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'dan çıkartılan Suat Baburcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da olay yerine gelerek incelemede bulunduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.