Edirne'de, Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
EDİRNE´de,jandarma tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 Bulgar gözaltına alındı.
EDİRNE´de,jandarma tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 Bulgar gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı´na doğru seyreden T.M. (50) yönetimindeki otomobili yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdu. Araçtakilerin şüpheli hareketleri üzerine, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada el çantası ve bagajdaki 6 pakette 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşları sürücü T.M., S.M. (42) ve S.M. (37) gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.