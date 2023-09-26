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        Edirne'de, Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

        EDİRNE´de,jandarma tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 Bulgar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:45
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        Edirne'de, Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        EDİRNE´de,jandarma tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 Bulgar gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı´na doğru seyreden T.M. (50) yönetimindeki otomobili yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdu. Araçtakilerin şüpheli hareketleri üzerine, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada el çantası ve bagajdaki 6 pakette 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşları sürücü T.M., S.M. (42) ve S.M. (37) gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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