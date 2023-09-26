Edirneli öğrenciler Türkiye´yi, İtalya´daki dil olimpiyatlarında temsil edecek

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde 2´si ilkokul, 1´i ortaokul olmak üzere 3 devlet okulunun öğrencileri, 27- 30 Eylül tarihleri arasında İtalya´nın başkenti Roma´da yapılacak Hippo İngilizce Dil Olimpiyatları´na katılacak.

Keşan Anafartalar İlkokulu 4´üncü sınıf öğrencileri Nehir Öner ve Merve Yılmaz ile Cumhuriyet Ortaokulu 5´inci sınıf öğrencisi Kerem Yoluç, Anafartalar İlkokulu İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz koordinatörlüğünde 27-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak Hippo İngilizce Dil Olimpiyatları´na katılmak üzere İtalya´nın başkenti Roma´ya gidecek. Öğrenciler, Hippo İngilizce Dil Olimpiyatları´na Türkiye´den katılacak tek devlet okulu öğrencileri olacak.

`BU BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ´

Anafartalar İlkokulu İngilizce öğretmeni Eylem Sezen Yavuz, Hippo Dil Olimpiyatları´nı internet sitelerinden görerek araştırdığını, sonra öğrencilerini bu olimpiyatlara katmaya karar verdiğini belirterek, "Önce kendi aralarında minik bir eleme yaptıktan sonra sisteme onları kaydettim ve çeyrek finale girdiler. Çeyrek final okulumuzda oldu. Benim önderliğimde, sorular bana yollanarak. Daha sonra bu sınavı 12 öğrencimden 3´ü geçti. Daha sonra çeyrek final için Hippo Dil Olimpiyatları´ndan bir görevli yollandı. Bu görevli arkadaş onları sınava soktu. Bu 3 öğrencim yarı finalde de başarı göstererek İtalya´nın başkenti Roma´ya gitmeye hak kazandılar. Yarın, öğrencilerimle yola çıkıyoruz. Roma´da dünya finali yapılacak. Dünya finalleri 50´den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. 70 binden fazla öğrenci bu sınava giriyor. Orada kendi yaş kategorilerinde yarışacaklar. Genelde bu dil olimpiyatlarını özel okul öğrencileri tercih ediyor. Devlet okulu olmamıza rağmen ben kendi öğrencilerime güvendiğim için sınava soktum ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Dünya finallerine gitmeye hak kazanan tek devlet okulu öğrencileri olacaklar. Bu bizler için gurur verici" dedi.

`BÖYLE ÖĞRENCİLERİN ÇIKMASI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ´

Anafartalar İlkokulu Müdürü Hayati Gülver ise öğrencilerin yabancı dil alanında gösterdiği başarının kendilerini gururlandırdığını kaydederek, "Öğrencilerimiz devlet okulunda okuyorlar. Bu başarı bilhassa ülkemizdeki yabancı dil konusundaki seviyenin düşük olmasına rağmen gösterdikleri başarı, Keşan´dan böyle öğrencilerin çıkması bizleri çok mutlu etti. Umarım bu öğrencilerimizin sayısı giderek artar. Hem Keşan´ı hem Edirne´yi hem de ülkemizi inşallah yurt dışında başarılı bir şekilde temsil ederler" diye konuştu.

Merve Yılmaz da Türkiye´yi, İtalya´da temsil edeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, farklı kültürlerden insanlarla bir arada olacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Nehir Öner de yeni kültürler ve yeni insanlarla bir araya gelecek olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kerem Yoluç ise ülkesini yurt dışında temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, heyecanlı olduğunu bildirdi.