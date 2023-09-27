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        Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:50
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        Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, kısa süreli fırtına, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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