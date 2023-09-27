Selimiye Camisi'nin kaybolan mavi çinileri, yeniden üretilerek yerine monte edildi UNESCODünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında minare bölümünde zamanla kaybolan külah altındaki mavi çiniler, İznik'te aslına uygun üretilerek yerine monte edildi. Çinilerin İznik'te özel üretimi yapılarak çoğaltıldığını söyleyen Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Minarelerin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesi ulaşan çinileri orijinaline uygun şekilde ürettik ve 2 minareyi de yerlerine monte ettik" dedi.

UNESCODünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında minare bölümünde zamanla kaybolan külah altındaki mavi çiniler, İznik'te aslına uygun üretilerek yerine monte edildi. Çinilerin İznik'te özel üretimi yapılarak çoğaltıldığını söyleyen Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Minarelerin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesi ulaşan çinileri orijinaline uygun şekilde ürettik ve 2 minareyi de yerlerine monte ettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde çalışmalar devam ediyor. Oluşturulan bilim kurulu tarafından aslına uygun şekilde onarımı yapılan tarihi caminin iç ve dış cephelerine kurulan iskeleler ile önce yıpranan taşları, ardından 594 penceresi değiştirildi. Kubbe içleri de önceki onarımlarda kullanılan çimentodan arındırıldı. İç ve dış kapılarının kündekari ile duvarlarında kalem işlemlerinin devam ettiği yapının ana ve diğer kubbelerde kurşun yenileme çalışmaları devam ediyor. İslam aleminin göz bebeği tarihi caminin minarelerinde büyük bir titizlikle süren çalışmalarda, külah bölümünde mavi renkli çiniye rastlandı. Günümüze gelene kadar yıpranan ve gözden kaybolan minare çinileri İznik'te killi topraktan aslına uygun yeniden üretildi. Her 1 minare için 16 adet üretilen çiniler, 4 minareden ikisine monte edildi. Diğer çinilerin ise montaj çalışmaları devam ediyor.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, "Tüm eserlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de akademisyenlerimizden oluşan bilim heyeti kurulumuzla beraber çalışıyoruz. Amacımız yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmaktır. Restorasyon kapsamında camimizin dış cephe temizlikleri, kubbe onarımları, kurşun işleri, sıva işleri ve dış cepte onarımlarında sona gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Selimiye'nin kubbelerinde elde edilen yeni verilere göre kalem işlerinin devam ettiğini belirten Saraç, "Cami beden duvarlar ve kubbelerinde yapılan raspalar sonucunda elde edilen yeni veriler doğrultusunda ana kubbe ve revak kubbelerinde kalem işi çalışmalarına devam ediyoruz. Diğer taraftan minarelerin güçlendirme ve onarım çalışmalar sürmektedir" diye konuştu.

'ÇİNİLERİ ORJİNELİNE UYGUN ÜRETTİK'

Saraç, tarihi caminin minare onarım çalışmalarında külah altında bir mavi renkli çiniye rastladıklarını belirterek, aslına uygun üretimi yapılarak yapıya montajına başlandığını söyledi. Çinileri İznik'te üretimi yapıldığını söyleyen Saraç, "Minarelerin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesine ulaşılan çinileri orijinaline uygun şekilde ürettik ve iki minareyi de yerlerine monte ettik. Onarımı tamamlanan bir minaremizin iskelesini de yakın zamanda sökmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cami avlusunda bulunan şadırvanı da aslına uygun onarımı yaptıklarını belirten Saraç, "Avluda bulunan şadırvanın onarım çalışmalarını tamamladık. Caminin önemli yapı elemanlarından olan kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin temizlik ve restorasyon çalışmalarına da devam etmekteyiz. Restorasyon çalışmalarımız boyunca camimiz ibadet ve ziyarete açık. Bilindiği üzere Selimiye Camisi meydan düzenleme çalışmaları da daha önceki yıllarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Tüm bu çalışmalarla Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi en kısa sürede aynı ihtişam ile hem ibadete hem de iç ve dış turizme kazandırılacaktır" dedi.