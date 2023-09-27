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        Edirne´de 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı

        EDİRNE´de,Yunanistan´a gitmek isteyen 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:55
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        Edirne´de 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı
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        EDİRNE´de,Yunanistan´a gitmek isteyen 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan´a sınır bölgelerde yaptıkları çalışmada Yunanistan´a gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 109 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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