Edirne´de 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı
EDİRNE´de,Yunanistan´a gitmek isteyen 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
EDİRNE´de,Yunanistan´a gitmek isteyen 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan´a sınır bölgelerde yaptıkları çalışmada Yunanistan´a gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 109 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.