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        Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs evin duvarına çarptı

        EDİRNE'de,kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün evin duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kaçak göçmen hastaneye kaldırılırken, 18'i ise Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 00:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 00:55
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        Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs evin duvarına çarptı
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        EDİRNE'de,kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün evin duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kaçak göçmen hastaneye kaldırılırken, 18'i ise Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

        Kaza, Barutluk Mahallesi Mezarlık Kenar Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Çıkmaz sokağa giren 34 GFT 53 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla bir evin duvarına çarptı. Gürültüyle sokağa dökülen mahalleli durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen polis, minibüsteki yolcuların kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sürücüsünün olay sonrası kaçtığı belirlenen kazada yaralanan 1 göçmen için ise bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 18 kaçak göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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